Результаты матчей Кубка УЕФА

Днепр долго держался, но...

Завершились ответные матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА Беллинцона (Швейцария) - Днепр (Украина) 2:1 (Гаши 2, ла Росса 75 - Самодин 9, первый матч 2:3) Бешикташ (Турция) - Широки Бриег (Босния) 4:0 (первый матч 2:1) Зриньски (Босния) - Брага (Португалия) 0:2 (первый матч 0:1) Локомотив (София, Болгария) - Борац (Сербия) 1:1 (первый матч 0:1) Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) - Войводина (Сербия) 3:0 (первый матч 0:0) Славен (Хорватия) - Арис (Греция) 2:0 (первый матч 0:1) Хапоэль (Кирьят-Шмона, Израиль) - Литекс (Болгария) 1:2 (первый матч 0:0) Хайдук (Хорватия) - Депортиво (Испания) 0:2 (первый матч 0:0) Црвена Звезда (Сербия) - АПОЭЛ (Кипр) 3:3 (первый матч 2:2) Наполи (Италия) - Влазния (Албания) 5:0 (первый матч 3:0) Черно Море (Болгария) - Маккаби (Нетания, Израиль) 2:0 (первый матч 1:1) Омония (Кипр) - АЕК (Греция) 2:2 (первый матч 1:0) Васлуй (Румыния) - Металург (Лиепая, Латвия) 3:1 (первый матч 2:0) Штурм (Австрия) - Цюрих (Швейцария) 1:1 (первый матч 1:1) - по пенальти 2:4 Дьор (Венгрия) - Штутгарт (Германия) 1:4 (первый матч 1:2) Грассхопперс (Швейцария) - Лех (Польша) 0:0 (первый матч 0:6) Жилина (Словакия) - Слован (Чехия) 2:1 (первый матч 2:1) Дебрецен (Венгрия) - Янг Бойз (Швейцария) 2:3 (первый матч 1:4) ФК Москва (Россия) - Легия (Польша) 2:0 (первый матч 2:1) Герта (Германия) - Любляна (Словения) 1:0 (первый матч 2:0) Зальцбург (Австрия) - Судува (Литва) 0:1 (первый матч 4:1) Русенборг (Норвегия) - Юргорден (Швеция) 5:0 (первый матч 1:2) Норселлан (Дания) - Куин оф Саут (Шотландия) 2:1 (первый матч 2:1) Калмар (Швеция) - Гент (Бельгия) 4:0 (первый матч 1:2) Мидтъюлланд (Дания) - Манчестер Сити (Англия) 0:1 (первый матч 1:0), 2:4 - по пенальти Викинг (Норвегия) - Хонка (Финляндия) 1:2 (первый матч 0:0) Брондбю (Дания) - Хака (Финляндия) 2:0 (первый матч 4:0) Ренн (Франция) - Стабек (Норвегия) 2:0 (первый матч 1:2) Лиллестрем (Норвегия) - Копенгаген (Дания) 2:4 (первый матч 1:3) Сент-Патрик (Ирландия) - Эльфсборг (Швеция) 2:1 (первый матч 2:2) Астон Вилла (Англия) - Хафнарфьордур (Исландия) 1:1 (первый матч 2:1) Аустрия (Вена, Австрия) - ВИТ-Джорджия (Грузия) 2:0 (первый матч был отменен)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter