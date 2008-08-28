Голы в матче Динамо Киев - Спартак Москва (видео)

Ждем следующих соперников

Вчера в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо на своем поле разгромило московский Спартак со счетом 4:1 (по сумме двух матчей 8:2) и вышло в групповой этап ЛЧ. Видео голов первый тайм Get the Flash Player to see this player. второй тайм Get the Flash Player to see this player. Видео с сайта Чемпион

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