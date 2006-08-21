Ющенко наградил Ахметова орденом «За заслуги» І степени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил государственными наградами Украины главного тренера национальной сборной команды Украины по футболу Олега БЛОХИНА, президента Федерации футбола Украины, члена Исполкома УЕФА, члена Комитета национальных ассоциаций ФИФА Григория СУРКИСА, президента ФК «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА и народного депутата Украины, почетного президента акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» Донецк» Рината АХМЕТОВА.

Текст соответствующего Указа № 697/2006 от 19 августа 2006 года размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, “за достижение высоких спортивных результатов на Чемпионате мира по футболу 2006 года (Федеративная Республика Германия), проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины” О.БЛОХИН и Г.СУРКИС награждены орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Р.АХМЕТОВА и И.СУРКИСА Президент наградил орденом «За заслуги» I степени. Такой же награды удостоены:

Борис ВОСКРЕСЕНСКИЙ – вице-президент Федерации футбола Украины,

Игорь ЛИТОВЧЕНКО – президент акционерного общества «Киевстар Дж.Эс.Эм.», г. Киев,

Александр СЛОБОДЯН – президент акционерного общества «Оболонь», почетный президент футбольного клуба «Оболонь», г. Киев;

Иван ФЕДОРЕНКО – первый вице-президент Национального олимпийского комитета, исполнительный директор Исполнительной дирекции Евро–2012.

Орденом «За заслуги» II степени награждены:

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО – главный тренер акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо» Киев»,

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ – спортивный директор общества «Футбольный клуб «Днепр», г. Днепропетровск,

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО – тренер национальной молодежной сборной команды Украины по футболу;

Владимир МАЛЮТА – врач национальной сборной команды Украины по футболу;

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО – старший тренер национальной молодежной сборной команды Украины по футболу;

Сергей СТОРОЖЕНКО – первый вице-президент Федерации футбола Украины, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации.

Еще ряд представителей Федерации футбола Украины награждены орденом «За заслуги» ІІІ степени. Это, в частности, вице-президент Федерации футбола Украины Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, старший тренер юношеской сборной команды Украины по футболу Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, вице-президент Федерации футбола Украины, заместитель шефа официальной делегации национальной сборной команды Украины на Чемпионате мира 2006 года Владимир ЛАШКУЛ; главный тренер ФК «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ, президент общества «Футбольный клуб «Металлург», г. Донецк Сергей ТАРУТА, вице-президента Федерации футбола Украины Сергей ТАТУЛЯН.

Орденом Данилы Галицкого награждены народный депутат Украины, почетный президент общественной организации «Футбольный клуб «Ильичевец» (г. Мариуполь, Донецкая область) Владимир БОЙКО и Мариупольский городской председатель Юрий ХОТЛУБЕЙ.

Орден «За заслуги» II степени получили тренеры национальной сборной команды Украины по футболу Владимир ВЕРЕМЕЕВ и Олег КУЗНЕЦОВ; орден «За заслуги» III степени - тренер национальной сборной команды Украины по футболу Андрей БАЛЬ.

А орденом «За мужество» III степени В.ЮЩЕНКО наградил 24-х игроков национальной сборной команды Украины по футболу. Еще 18 футболистов награждены медалью «За труд и героизм».

Кроме того, “за весомый личный вклад в развитие отечественного футбола, достижение высоких спортивных результатов футбольными сборными командами Украины, подготовку спортсменов международного класса” медалью «За труд и героизм» награждены: Виктория БАБАРИЦКАЯ – помощник-референт президента Федерации футбола Украины, Валерий БАХУР – руководитель интернет-студии Федерации футбола Украины; Виктор ДЕРДО – председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины; Андрей ПАВЕЛКО – председатель федерации футбола Днепропетровской области, Анатолий ПОКОРСКИЙ и Людмила РОСЛЯКОВА – повара ФК «Динамо» (Киев), Сергей ПОЛИЩУК – президент футбольного клуба «Кривбасс» (г. Кривой Рог, Днепропетровская область); Николай ПОТОПАЛЬСКИЙ и Виктор СТАРЧА – водители ФК «Динамо» (Киев), Виктор ПРОКОПЕНКО – народный депутат Украины, бывший спортивный директор акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» Донецк» и другие.

Также этим Указом глава государства присвоил почетные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины», «Заслуженный журналист Украины», «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный работник здравоохранения Украины», «Заслуженный экономист Украины», «Заслуженный работник сферы услуг Украины».