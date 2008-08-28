Луческу заявил, что у Шахтера в чемпионате «будут проблемы»

Для донецкого «Шахтера» выход из группы в Лиге чемпионов становится важнее чемпионата Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе команды, об этом заявил главный тренер «горняков» Мирча ЛУЧЕСКУ на пресс-конференции после матча «Динамо» (Загреб) – «Шахтер» (Донецк) третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщалось, «горняки» выиграли матч со счетом 1:3 и вышли в групповой этап Лиги.

«Для нас очень важен выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Наш следующий приоритет – выход из группы. Считаю, это пока важнее, чем то, что происходит в чемпионате Украины», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Комментируя игру своих подопечных, он отметил, что «мы отдали предпочтение взрывным футболистам». «Мы ждали, что «Динамо» будет атаковать, то есть за спинами их обороны откроются свободные зоны, - и здесь пригодится скорость», - отметил тренер «Шахтера».

Он также сознался, что ожидал, «что игра будет куда сложнее, особенно, после последних двух выигрышей «Динамо» в первенстве Хорватии». «Мы были уверены, что после таких успехов наш противник будет полностью мобилизован, станет прессинговать по всему полю. Но мы подготовились к этому: легко выходили из-под их опеки, наша защита очень хорошо контактировала со средней линией», - похвалил М. ЛУЧЕСКУ своих игроков. Игрокам «Динамо» он пожелал удачно выступить в Кубке УЕФА.

Кроме того, М. ЛУЧЕСКУ заявил, что в чемпионате Украины у его команды «все также будут проблемы» и связал это с предвзятым судейством.

«В матче с «Металлистом» фиксировалось положение вне игры, которого и близко не было, как и во Львове, и многих других моментах... Хорошо, что сейчас мы сконцентрированы на Лиге чемпионов, где играют в открытый футбол и нет команд, которые все 90 минут стоят в своей штрафной площадке», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.