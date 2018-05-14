4:1 и еще раз 4:1 без асимметричного ответа

Они ничего не забыли и ничему не научились

Уже даже и неинтересно, закончится ли когда-то у наших российских соседей колонизаторский синдром: считать все вокруг своим и только своим?

Читаю вот в недавнем номере московского “Спорт-Экспресса” интервью с Гвидо Бухвальдом (был в составе сборной ФРГ такой мощный опорник, чемпион мира 1990 года) и в который раз не могу не вспомнить собаку Павлова - у нее, у собаки, тоже крепкие рефлексы.

“Россияне всегда были футбольной нацией” - говорит немец, “яа,яа” и в подтверждение своих слов вспоминает... Протасова, Заварова, Беланова, киевское “Динамо” с Лобановским и Блохиным.

« - Во всяком случае можно сказать: Russia is back. В последнее время иногда вспоминаю о славных временах киевского «Динамо» и сборной СССР с Лобановским и Блохиным. Ваша нынешняя команда напоминает ту сборную – действует технично, на высокой скорости, быстро переходит от обороны к атаке. Именно в таком стиле вы добыли серебро на чемпионате Европы 1988 года в Германии. Тогда ваши мастера действительно показали великолепный футбол» - рассыпается он в комплиментах московской газете, а та знай свое дело, тиражирует их, формируя и укрепляя таким образом тот же фантом величия, который нередко не дает россиянам объективно оценивать развитие событий на футбольных полях, да и за их пределами.

Russia is back… Они ничего не забыли и ничему не научились - так когда-то иронически была охарактеризована попытка роялистов реставрировать монархическую династию Бурбонов во Франции. Ведь все приходяще...

Конец легенды

8:2 по сумме двух матчей киевского «Динамо» и московского «Спартака» означает конец легенды о непримиримом противостоянии этих команд. Парадокс, но нужно было дождаться, пока в «Динамо» почти не осталось игроков с ностальгическими чувствами, и мы увидели, как можно просто и эффективно побеждать бывших соперников по советскому футболу.

Время берет свое, в составе «Динамо» в настоящее время играют преимущественно легионеры, которые не читают наших газет, не смотрят наше ТВ, которые вряд ли знают разницу между Севастополем и Крыжополем, Бессарабкой и Бессарабией, и для которых что Москва, что, например, Бухарест или Милан в плане мотивации выглядят одинаково - у всех нужно выигрывать, если хочешь получить репутацию классного игрока, поднять свой уровень зарплаты, перейти в более рейтинговый клуб и тому подобное.

Это когда-то, лет эдак с 20 назад, выигрыш у «Спартака» почти автоматически открывал динамовцам путь к золоту союзного чемпионата или к хрустальному Кубку - пределу мечтаний, а в настоящее время - это лишь начало сложных испытаний в Лиге чемпионов УЕФА, где соперники будут не ровня москвичам.

Какой бы приятной, знаменательной, убедительной и т.д. не казалась сама по себе победа над красно-белыми, но, согласимся, соперники киевлян в третьем раунде квалификации Лиги 2008/2009 не оставили впечатление конкурентоспособной команды.

Показательно, что «Спартак» в ответном матче, где нужно было спасать уже не счет, а хотя бы честь клуба, свой первый угловой заработал аж на 61-й минуте. Определенные же периоды матча москвичи вообще просто наблюдали, как киевляне раскатывают мяч. Команда с характером в такие моменты прибегает хотя бы к грубой игре, «показывает зубы», но сказки об особенном «спартаковском духе» не греют в настоящее время даже пенсионеров.

Показательно и то, что пара динамовских форвардов - Милевский и Бангура на пару наколотили москвичам семь мячей, забивая в обоих матчах. На профессиональном уровне подобное случается довольно редко, ведь обычно тренеры и игроки делают выводы из поражений, меняют составы, защитные схемы, выставляют персональных «волкодавов», сурово приказывая им хоть трусы стянуть с форварда, но не дать ему забить.

«Спартак» откровенно «посыпался» на данном отрезке своей истории и отъезд основного форварда, «надежды России» Павлюченко в английский «Тоттенхем» буквально с тренировки в канун отчетного матча в Киеве лишь укрепил уверенность в том, что «спартачи» не питают иллюзий относительно своего выступления в этом евросезоне.

Слова и.о. главного тренера москвичей Ледяхова о том, что «наше задание - выглядеть достойно, и, конечно, о рейтинге нужно помнить» растаяли в вечернем небе после первого быстрого гола киевлян.

Никакого московского асимметричного ответа вчера на поле стадиона “Динамо” мы не увидели.

Без Павлюченко, Веллитона, с Баженовым, который своевременно вышел из игры, “Спартак” имел обреченный вид и очевидно мечтал лишь о том, чтобы поскорее дождаться финального свистка и забыть поединок с Киевом 2008 года как кошмарный сон.

Соответственно, футбол, сам спортивный результат отошел в тень перед откровенным хамством - имею в виду поведение многих московских болельщиков, которые попробовали взять реванш в декламации разного рода лозунгов, основанных на словарном запасе и менталитете бывшего политработника советской армии.

«Як не наївся, то й не налижешся»...

В четвертой корзине

Ну, а теперь посмотрим-погадаем, какие же шансы в “Динамо” в групповом турнире Лиги чемпионов 2008/2009. Жеребьевка состоится сегодня, но уже заранее известно, что “легкой прогулки” у киевлян не будет - их клубный рейтинг один из самых низких среди всех 32 участников турнира.

Следовательно, “Динамо” оказалось в последней, четвертой корзине, и жребий может определить ему, например, компанию из “Манчестер Юнайтед”, “Ромы” и “Марселя”. Или то же самое, только в профиль - “Челси”, “Порту”, “Зенит”. Или…

Впрочем, ясно одно: ждать какую-то форы не приходится.

“Динамо” за последние годы только ухудшало свой клубный рейтинг, и, хотя по количеству сезонов в Лиге (12) украинский клуб - среди старожилов этого самого престижного турнира Европы, на сегодня общий итог выступлений киевлян выглядит “не очень”. Сыграно 84 матча, из них 24 - победы, 16 ничьих, 44 поражения, соотношение мячей: 104 - 139.

Как не крути, а пока еще количество не переходит в качество. Неким утешением является регулярное пополнение клубной кассы за участие в турнире Лиги. Напомним, что за прошлый провальный сезон - зеро в 6 матчах, клуб все-таки заработал 5,4 млн. евро. Для сравнения - обладатель Кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» получил свыше 100 млн. евро. Есть к чему стремиться.

Следовательно, при любом жребии киевлянам в групповом турнире придется выкладываться по максимуму в каждом матче, драться за каждое очко.

Ведь даже внештатная «Дрогеда» и полуразобранный для капитального ремонта «Спартак» смогли побеспокоить и пару наших голкиперов (новоиспеченный Богуш вчера был не безгрешен), и всю защиту киевлян.

Готова ли на самом деле команда к серьезным испытаниям, есть ли у нее запас прочности играть в полную силу в двух параллельных турнирах (ведь и в чемпионате страны растет конкуренция, да еще и сборная требует свое), хватит ли тренерам умения правильно распорядиться имеющимся потенциалом игроков - будем видеть, будем надеяться.

А пока поздравляем обоих представителей Украины - «Шахтер» и «Динамо» с удачным прохождением квалификации в новом сезоне Лиги чемпионов и пожелаем им, конечно, успешного старта в основном турнире.

Аппетит приходит, сами знаете, когда.

Олег Савицкий

Фото УНИАН