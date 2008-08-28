В Пекине зажжен огонь Паралимпийских игр-2008

В Пекине сегодня торжественно зажжен огонь Паралимпийских игр-2008.

Как передает ИТАР-ТАСС, церемония состоялась в Храме Неба, где в древности китайские императоры совершали обряд жертвоприношения высшей силе.

Факел был зажжен от солнечных лучей с помощь параболического зеркала.

Эстафета, которая стартует 29 августа и продлится девять дней, будет проходить под девизом "Трансцендентность, интеграция и равенство".

В общей сложности за это время 850 факелоносцев пронесут факел через 11 городов Китая по маршруту протяженностью 13 тыс. км, который составлен так, чтобы отразить уникальность древнекитайской цивилизации и продемонстрировать успехи современности.

Эстафета пройдет одновременно по двум маршрутам - "Древний Китай " и "Современный Китай", которые 5 сентября соединятся в Пекине, а на следующий день огонь Паралимпиады-2008 будет зажжен на церемонии открытия в чаше на стадионе "Птичье гнездо". Символами эстафеты, отображенными на эмблеме нынешних Паралимпийских игр, станут "небо, земля и человек".

Справка УНИАН. На ХІІІ летних Паралимпийских играх в Пекине Украину будут представлять 126 спортсменов в 11 видах спорта. Спортсменов будут сопровождать 55 тренеров, врачей, массажистов. В состав официальной делегации входят 17 человек, ее руководителем назначен президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ.