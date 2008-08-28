Милиция рассказала 8 болельщикам Спартака и Динамо о вреде алкоголя

Вчерашний матч между “Динамо” (Киев) и “Спартак” (Москва) состоялся без каких-либо инцидентов между болельщиками.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в городе Киеве, столичной милиции удалось не допустить возможных столкновений между фанами обоих клубов.

Вместе с тем 8 болельщиков (5 фанов “Динамо” и 3 – “Спартака”) были доставлены в Печерское районное управление милиции в нетрезвом состоянии и за распитие спиртных напитков в общественном месте. После составления административного протокола и профилактической беседы болельщиков отпустили.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Киеве на стадионе “Динамо” им. В.Лобановского состоялся матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА “Динамо” (Киев) – “Спартак” (Москва).

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу “Динамо”.