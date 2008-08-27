Результаты матчей Лиги Чемпионов

Шахтёр выиграл 3:1

Завершились ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. "Славия" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия) 0:0 (первый матч 0:2) "Олимпиакос" (Греция) - "Анортосис" (Кипр) 1:0 (первый матч 0:3) "Базель"(Швейцария) - "Гимараэш" (Португалия) 2:1 (первый матч 0:0) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "ШАХТЕР" (Украина) 1:3 (Балабан 57 - Луис Адриано 42, Брандао 59, Виллиан 70 ) (первый матч 0:2) "Атлетико"(Испания) - "Шальке-04" (Германия) 4:0 (первый матч 0:1) "Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Дания) 0:2 (первый матч 0:2) БАТЭ(Беларусь) - "Левски" (Болгария) 1:1 (первый матч 1:0) "Ливерпуль" (Англия) - "Стандард" (Бельгия) 1:0 (первый матч 0:0) "Фенербахче"(Турция) - "Партизан" (Сербия) 2:1 (первый матч 2:2) "Арсенал" (Англия) - "Твенте" (Голландия) 4:0 (первый матч 2:0) "ДИНАМО" Киев (Украина) - "Спартак" Москва (Россия) 4:1 (первый матч 4:1) "Олимпик"(Франция) - "Бранн" (Норвегия) 2:1 (первый матч 1:0) "Стяуа"(Румыния) - "Галатасарай" (Турция) 1:0 (первый матч 2:2) Напомним также результаты вчерашних матчей "Висла" (Краков, Польша) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (первый матч 0:4) "Артмедиа" (Словакия) - "Ювентус" (Италия) 1:1 (первый матч 0:4) "Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0 (первый матч 2:1) (Выделены команды, вышедшие в групповой раунд)

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