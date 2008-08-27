Результаты матчей Лиги Чемпионов

23:38, 27 августа 2008
Спорт
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Шахтёр выиграл 3:1

Завершились ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

"Славия" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия) 0:0 (первый матч 0:2)

"Олимпиакос" (Греция) - "Анортосис" (Кипр) 1:0 (первый матч 0:3)

"Базель"(Швейцария) - "Гимараэш" (Португалия) 2:1 (первый матч 0:0)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "ШАХТЕР" (Украина) 1:3 (Балабан 57  - Луис Адриано 42, Брандао 59, Виллиан 70 ) (первый матч 0:2)

"Атлетико"(Испания) - "Шальке-04" (Германия) 4:0 (первый матч 0:1)

"Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Дания) 0:2 (первый матч 0:2)

БАТЭ(Беларусь) - "Левски" (Болгария) 1:1 (первый матч 1:0)

"Ливерпуль" (Англия) - "Стандард" (Бельгия) 1:0 (первый матч 0:0)

"Фенербахче"(Турция) - "Партизан" (Сербия) 2:1 (первый матч 2:2)

"Арсенал" (Англия) - "Твенте" (Голландия) 4:0 (первый матч 2:0)

"ДИНАМО" Киев (Украина) - "Спартак" Москва (Россия) 4:1 (первый матч 4:1)

"Олимпик"(Франция) - "Бранн" (Норвегия) 2:1 (первый матч 1:0)

"Стяуа"(Румыния) - "Галатасарай" (Турция) 1:0 (первый матч 2:2)

Напомним также результаты вчерашних матчей

"Висла" (Краков, Польша) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (первый матч 0:4)

"Артмедиа" (Словакия) - "Ювентус" (Италия) 1:1 (первый матч 0:4)

"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0 (первый матч 2:1)

(Выделены команды, вышедшие в групповой раунд)

 

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