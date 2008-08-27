Тимошенко обещает олимпийцам платиновые карточки

Правительство намерено 3 сентября провести открытое заседание с участием спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде, и руководства Национального олимпийского комитета для того, чтобы вручить почетные грамоты Кабинета министров и платиновые карточки с денежным вознаграждением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании правительства.

«Я прошу сформировать протокольное поручение, чтобы до среды (3 сентября) подготовили все документы для того, чтобы, так как правительство приняло решение о финансовом вознаграждении по результатам Олимпиады, мы смогли вручить платиновые карточки всем спортсменам, кредитные, чтобы они имели возможность действительно получить и финансовое вознаграждение от правительства, так как это предусмотрено правительственным постановлением», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также поблагодарила министра по делам семьи, молодежи и спорту Юрия ПАВЛЕНКО и главу НОК Сергея БУБКУ за отличную организацию и подготовку украинских спортсменов для их участия в летней Олимпиаде в Пекине.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины на летних олимпийских играх в Пекине завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых.

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК недавно сообщил, что согласно указу Президента Украины, чемпионы и призеры Игор XXIX Олимпиады и их тренеры ежемесячно на протяжении двух лет будут получать за «золото» – 15 тыс. грн., за «серебро» – 12 тыс. грн., за «бронзу» – 10 тыс. грн.

Также правительство Украины увеличило вознаграждения, и теперь они составляют такую сумму: первое место – 700 тыс. грн., второе место – 500 тыс. грн., третье место – 350 тыс. грн.