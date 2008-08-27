Луческу сегодня не даст Шахтеру расслабляться

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ надеется, что плохая игра его команды в Чемпионате Украины не повлияет на качество игры в Загребе против местного «Динамо» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал на предматчевой пресс-конференции в Загребе, сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера».

«Я верю в потенциал наших игроков. Надеюсь, что результаты в чемпионате ни в коей мере не повлияют на игру», - отметил тренер.

По его словам, у украинской команды «есть преимущество в счете после первой встречи в Донецке (домашний матч «Шахтер» выиграл со счетом 2:0 - УНИАН). «Но всем известно, что в таких поединках, когда сначала играется матч дома, а потом на выезде, все может произойти. Для того, чтобы добиться положительного результата, надо выйти на поле мотивированными минимум на 100 процентов», - указал М.ЛУЧЕСКУ.

Он выразил сожаление, что за «Шахтер» не смогут сыграть из-за травмы румын Разван РАЦ, а также бразилец ИЛСИНЬО, выступавший за сборную своей страны на Олимпиаде в Пекине, в то время как за «Динамо» на поле выйдут восстановившиеся игроки БУТИНА, БИШЧАН и БАЛАБАН. «Наверняка их присутствие на поле добавит уверенности команде хозяев», - предположил М.ЛУЧЕСКУ.

«Жаль, что мы не победили с более крупным счетом в Донецке. Это дает возможность хорватам верить в успешный исход матча», - посетовал тренер «Шахтера», отметив, что в сегодняшнем матче его команде «нельзя расслабляться».