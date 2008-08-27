Павлюченко не поможет Спартаку в Киеве

Вчера вечером форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко не принял участие в тренировке своей команды и срочно улетел из Киева в Москву. По словам спартаковского руководства, для согласования личного контракта с "Тоттенхэмом".

Сам Павлюченко, уже прилетев поздно вечером в Москву, откровенно рассказал о своих планах: «Можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что я перейду в "Тоттенхэм". Думал над предложением лондонского клуба очень долго и окончательное решение принял только сегодня - уже в Киеве».

По словам футболиста, через пару дней он вылетает в Лондон чтобы поставить подпись под соглашением, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как известно, сегодня в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и московским Спартаком (первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу киевлян).

Начало матча в 20:45.

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