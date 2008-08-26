Сыграны три матча в Лиге Чемпионов УЕФА
Завтра играют Шахтер и Динамо
Состоялись первые из ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
"Висла" (Краков, Польша) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (первый матч 0:4)
"Артмедиа" (Словакия) - "Ювентус" (Италия) 1:1 (первый матч 0:4)
"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0 (первый матч 2:1)
(Выделены команды, вышедшие в групповой раунд)
Завтра состоятся остальные матчи третьего отборочного раунда:
"Славия" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия) (первый матч 0:2)
"Олимпиакос" (Греция) - "Анортосис" (Кипр) (первый матч 0:3)
"Базель" (Швейцария) - "Гимараэш" (Португалия) (первый матч 0:0)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "ШАХТЕР" (Украина) (первый матч 0:2)
"Атлетико" (Испания) - "Шальке-04" (Германия) (первый матч 0:1)
"Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Дания) (первый матч 0:2)
БАТЭ (Беларусь) - "Левски" (Болгария) (первый матч 1:0)
"Ливерпуль" (Англия) - "Стандард" (Бельгия) (первый матч 0:0)
"Фенербахче" (Турция) - "Партизан" (Сербия) (первый матч 2:2)
"Арсенал" (Англия) - "Твенте" (Голландия) (первый матч 2:0)
"ДИНАМО" Киев (Украина) - "Спартак" Москва (Россия) (первый матч 4:1)
"Олимпик" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) (первый матч 1:0)
"Стяуа" (Румыния) - "Галатасарай" (Турция) (первый матч 2:2)