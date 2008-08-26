Сыграны три матча в Лиге Чемпионов УЕФА

23:30, 26 августа 2008
Спорт
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Завтра играют Шахтер и Динамо

Состоялись первые из ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

"Висла" (Краков, Польша) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (первый матч 0:4)

"Артмедиа" (Словакия) - "Ювентус" (Италия) 1:1 (первый матч 0:4)

"Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0 (первый матч 2:1)

(Выделены команды, вышедшие в групповой раунд)

Завтра состоятся остальные матчи третьего отборочного раунда:

"Славия" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия) (первый матч 0:2)

"Олимпиакос" (Греция) - "Анортосис" (Кипр) (первый матч 0:3)

"Базель" (Швейцария) - "Гимараэш" (Португалия) (первый матч 0:0)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "ШАХТЕР" (Украина) (первый матч 0:2)

"Атлетико" (Испания) - "Шальке-04" (Германия) (первый матч 0:1)

"Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Дания) (первый матч 0:2)

БАТЭ (Беларусь) - "Левски" (Болгария) (первый матч 1:0)

"Ливерпуль" (Англия) - "Стандард" (Бельгия) (первый матч 0:0)

"Фенербахче" (Турция) - "Партизан" (Сербия) (первый матч 2:2)

"Арсенал" (Англия) - "Твенте" (Голландия) (первый матч 2:0)

"ДИНАМО" Киев (Украина) - "Спартак" Москва (Россия) (первый матч 4:1)

"Олимпик" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) (первый матч 1:0)

"Стяуа" (Румыния) - "Галатасарай" (Турция) (первый матч 2:2)

 

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