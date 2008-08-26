Сыграны три матча в Лиге Чемпионов УЕФА

Завтра играют Шахтер и Динамо

Состоялись первые из ответных матчей третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. "Висла" (Краков, Польша) - "Барселона" (Испания) - 1:0 (первый матч 0:4) "Артмедиа" (Словакия) - "Ювентус" (Италия) 1:1 (первый матч 0:4) "Панатинаикос" (Греция) - "Спарта" (Чехия) 1:0 (первый матч 2:1) (Выделены команды, вышедшие в групповой раунд) Завтра состоятся остальные матчи третьего отборочного раунда: "Славия" (Чехия) - "Фиорентина" (Италия) (первый матч 0:2) "Олимпиакос" (Греция) - "Анортосис" (Кипр) (первый матч 0:3) "Базель" (Швейцария) - "Гимараэш" (Португалия) (первый матч 0:0) "Динамо" Загреб (Хорватия) - "ШАХТЕР" (Украина) (первый матч 0:2) "Атлетико" (Испания) - "Шальке-04" (Германия) (первый матч 0:1) "Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Дания) (первый матч 0:2) БАТЭ (Беларусь) - "Левски" (Болгария) (первый матч 1:0) "Ливерпуль" (Англия) - "Стандард" (Бельгия) (первый матч 0:0) "Фенербахче" (Турция) - "Партизан" (Сербия) (первый матч 2:2) "Арсенал" (Англия) - "Твенте" (Голландия) (первый матч 2:0) "ДИНАМО" Киев (Украина) - "Спартак" Москва (Россия) (первый матч 4:1) "Олимпик" (Франция) - "Бранн" (Норвегия) (первый матч 1:0) "Стяуа" (Румыния) - "Галатасарай" (Турция) (первый матч 2:2)

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