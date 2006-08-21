Сегодня в Киев прилетает знаменитый ”Ливерпуль”

Знаменитый "Ливерпуль" прибудет в "Борисполь" в понедельник, 21 августа, в 13:45. Днем в расписании англичан обед, отдых, восстановительные процедуры.

С журналистами главный тренер команды Рафа Бенитес встретится в 16:15 в конференц-зале столичной гостиницы "Радиссон САС". Пресс-конференция главного тренера "Маккаби" состоится в понедельник, 21 августа, в 17:15 в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. В 20:00 английский суперклуб проведет тренировку на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Во вторник, 22 августа, на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Ливерпуль" (Англия).

"Корреспондент" по материалам ФК "Динамо" Киев