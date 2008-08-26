Михайличенко назвал состав сборной на отборочные игры ЧМ-2010

Во вторник, 26 августа, главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список из 23-х футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного турнира ЧМ-2010 против команд Беларуси (6 сентября, Львов, стадион «Украина», начало - в 20.00) и Казахстана (10 сентября, Алматы, Центральный стадион, начало - в 19.00 по киевскому времени). Об этом сообщает сайт Федерации Футбола Украины.

По сравнению с перечнем игроков, которые были вызваны на матч с поляками, в составе украинцев произошла лишь одна замена. Вместо травмированного голкипера «Днепра» Вячеслава Кернозенко приглашение получил вратарь донецкого «Шахтера» Рустам Худжамов.

Состав сборной Украины Голкиперы: Андрей Пятов и Рустам Худжамов (оба - «Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»).

Защитники: Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (все – «Шахтер»), Тарас Михалик и Андрей Несмачный (оба - «Динамо»), Григорий Ярмаш («Ворскла»), Виталий Мандзюк («Арсенал»), Андрей Русол («Днепр»).

Полузащитники: Максим Калиниченко и Сергей Назаренко («Днепр»), Денис Голайдо («Таврия»), Алексей Гай («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Евгений Левченко («Гронинген», Нидерланды), Сергей Кравченко («Ворскла»).

Нападающие: Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия), Андрей Шевченко («Милан», Италия), Владимир Гоменюк («Таврия»), Евгений Селезнев («Шахтер») и Артем Милевский («Динамо»).