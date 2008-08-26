Спартак взял курс на Киев

Московская команда отправляется в столицу Украины.

В составе Спартака, сегодня вылетающего в Киев, - 20 игроков. В Москве останутся защитник Штранцль, у которого ангина, и нападающий Веллитон, восстанавливающийся после операции на паховых кольцах, информирует Спорт-Экспресс.

Вечером москвичи на стадионе Динамо имени Лобановского проведут тренировку, 15 минут которой будут открыты для прессы. Перед ее началом состоится пресс-конференция и.о. главного тренера Спартака Игоря Ледяхова, сообщает Football.ua.

Как известно, 27 августа в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и московским Спартаком (первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу киевлян).

Начало матча в 20:45.

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