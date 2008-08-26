Шевченко попрощался с болельщиками "Челси"

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко, который 26 августа официально оформит переход из "Челси" в "Милан", попрощался с болельщиками английского клуба. Шевченко поблагодарил поклонников "Челси", отметив, что они поддерживали его на протяжении тех двух лет, когда выступал за лондонскую команду, сообщает AFP.

В понедельник украинский нападающий прошел в "Милане" медицинское обследование. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани заявил в интервью официальному сайту команды, что контракт с Шевченко будет подписан 26 августа.