Завершился 2-й тур английской Премьер-лиги

Сыгран последний матч во 2-м туре английской Премьер-лиги

Портсмут - МЮ 0:1 (Флетчер 31)

Напомним, что вчера были сыграны матчи:

Уиган - Челси 0:1 (Деку 4)

Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 (Старридж 65, Элано 70, 76)

... а позавчера:

Блэкберн - Халл Сити 1:1 (Робертс 38 - Гарсиа 39)

Ливерпуль - Миддлсбро 2:1 (Погатец 86 автогол, Джеррард 90 - Мидо 69)

Ньюкасл - Болтон 1:0 (Оуэн 71)

Сток Сити - Астон Вилла 3:2 (Лоуренс 30 пен., Фаллер 80, Сидибе 90 - Кэрью 62, Лорсен 83)

Тоттенхэм - Сандерленд 1:2 (Дженас 73 - Ричардсон 55, Сиссе 82)

Вест Бромвич - Эвертон 1:2 (Беднар 89 пен. - Осман 65, Якубу 76)

Фулхэм - Арсенал 1:0 (Хангеленд 20)

За два тура не потеряли очков только Ливерпуль и Челси, не набрали Тоттенхэм, Бромвич, Виган и Портсмут. Остальные 14 составили ровную группу (четыре команды - по 4 очка и десять - по 3).