Лучшим боксером Олимпийских Игр-2008 назван украинец

Украинец Ломаченко признан Киев. 25 августа. УНИАН. Олимпийский чемпион Игр XXIX Олимпиады Василий ЛОМАЧЕНКО (весовая категория до 57 кг) получил Кубок Вала Баркера как лучший боксер турнира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, это настоящее признание отечественной школы бокса, ведь впервые наш боксер удостоился такого высокого признания.

Кубок Вала Баркера основан в 1934 году в честь выдающегося боксера Великобритании, президента Международной ассоциации любительского бокса. Сам Кубок изготовлен в виде полуметровой серебряной чаши с литой фигуркой боксера на крышке. Разыгрывается на Олимпийских играх и вручается самому техничному боксеру турнира.