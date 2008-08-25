Тимошенко пообещала олимпийцам, что они будут так же известны, как сало

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Олимпийскую сборную Украины с возвращением на Родину после успешного выступления на Олимпиаде в Пекине.

“От всего сердца поздравляю вас с возвращением на Родину и с блестящим, суперудачным выступлением на Олимпийских играх в Пекине. Кажется, впервые за все годы независимости сборная Украины собрала такой урожай наград, причем даже в тех видах спорта, в которых успеха от нас никто не ожидал”, говорится в поздравлении главы правительства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, настоящий подвиг женской сборной по фехтованию, спортивный героизм и мастерство Анны БЕССОНОВОЙ, прекрасная победа Василия ЛОМАЧЕНКО и Инны ОСИПЕНКО-РАДОМСКОЙ, все успехи олимпийцев - это то, в чем так нуждается сегодня Украина. “Я благодарна вам за то, что вы показали всему миру: Украина - сильное государство”, - подчеркнула премьер.

Она отметила, что олимпийцы сегодня делают для утверждения Украины в мире больше, чем все политики вместе взятые.

“Я знаю, что со спортом в нашем государстве далеко не все в порядке. Я осознаю, что некоторые ваши победы произошли вопреки, а не благодаря государственной поддержке. Так сегодня, к сожалению, еще есть, но я обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы украинский спорт, украинские победы стали также известны миру, как вкус украинской кухни или красота украинских женщин”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“В Давней Греции на время проведения Олимпиад прекращались все войны. Я хочу, чтобы и ваш успех вдохновил украинский политикум, все общество на примирение и прекращение конфликтов. Еще раз поздравляю вас. Страна гордится вами”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.