Вратарь "Рапида" оглох от брошенной на поле петарды

Голкипер венского футбольного клуба "Рапид" немец Георг Кох оглох от петарды, брошенной на поле во время дерби с "Аустрией" 24 августа. Матч закончился победой "Рапида" со счетом 3:0. На 11-й минуте матча перед Кохом взорвалась петарда и вратарь, получивший травму, был заменен. Об этом сообщает AFP.

По словам врача "Рапида" Бенно Зифко, голкипер перестал слышать правым ухом. Врач не исключил, что Кох оглох навсегда.

Президент австрийской футбольной бундеслиги Георг Пангль заявил, что оба клуба будут оштрафованы. "Аустрия" - за поведение болельщиков, "Рапид" - за необеспечение безопасности на стадионе.

Лента.ру