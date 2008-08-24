Сегодняшними матчами завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург Д - Таврия 2:1 (Фернандеш 16, пен., 61 - Галюза 51)

Металлург З - ФК Львов 2:1 (Аржанов 10, Силюк 90 - Худзик 45)

Напомним, что ранее состоялись матчи

Карпаты - Днепр 0:0

Кривбасс - ФК Харьков 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48)

Ворскла - Шахтер 1:0 (Кравченко 4)

Черноморец - Заря 1:3 (Косырин - Скоба 25, Джихани 32, 45)

Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гиоане 79)

Металлист - Ильичевец 2:0 (Эдмар 27, Жажа 58)

Итого. Металлург Д - во главе таблицы с абсолютными 18 очками.

"Держат разрыв" Динамо - 13 очков, Металлист - 12, и Ворскла - 11. Не выдержал гонки Днепр, зато подтянулась Заря - теперь у них по 9 очков. Металлург З демонстрирует чудеса футбола: добить пенальти на 90-й минуте и переместиться с 13-го места на 7-е - у команды 8 очков.

"Крепкие середняки" стали еще крепче: 7 очков - Черноморец, по 6 - Шахтер, Арсенал, Кривбасс, Карпаты, 5 - ФК Львов.

Таврия и ФК Харьков (по 4 очка) и Ильичевец (3) укрепляются в нижней части таблицы.