Челси сдал Шеву в аренду

Английский футбольный клуб "Челси" достиг договоренности с "Миланом" о возвращении нападающего Андрея Шевченко в итальянский клуб.

Предполагается, что украинский футболист прибудет в Милан уже в воскресенье, в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт. Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани напомнил, что клубу удалось вернуть игрока, который забил за команду больше голов, чем кто-либо другой за последние 50 лет.

Сам Шевченко заявил: "Для меня это будто выиграть Лигу чемпионов. Были сложности, но теперь, когда все разрешилось, я счастлив", цитирует его Лента.ру.

Вчера и официальный сайт Челси, и Адриано Галлиани заявили, что не намерены разглашать информацию о деталях перехода, напоминает football.ua. Однако, по сообщениям итальянских СМИ, условия сделки не так уж и конфиденциальны. Corriere dello Sport пишет, что Шева приехал в Милан в годичную аренду, а у Милана есть право выкупить его контракт по окончании сезона. Именно право, ведь первоначально представители Челси настаивали на обязательном приобретении итальянской стороной украинского нападающего следующим летом.

Можно констатировать, что Роман Абрамович все-таки пошел на уступки Сильвио Берлускони.