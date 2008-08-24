Церемония закрытия Олимпиады началась в Пекине

Церемония закрытия ХХIХ летних Олимпийских игр началась в 15:00 по киевскому времени на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине - главной спортивной арене Игр-2008.

Гала-представление продлится около двух часов. В торжественной церемонии примут участие около 7 тысяч человек, что вдвое меньше, чем на церемонии открытия Олимпиады-2008, состоявшейся 8 августа.

Как сообщал УНИАН, Украина на Олимпиаде завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых, и заняла 11-е место в общем зачете.

На первое место прогнозировано вышел Китай (золото – 51, серебро – 21, бронза – 28, всего 100 медалей), на втором – США (золото - 36, серебро - 38, бронза – 36, всего 110 наград), на третьем – Россия (23, 21 и 28 соответственно, 72 медали).