Украина потеряла 10-е место Олимпиады в последний момент

Мужским сборным Франции и Исландии по гандболу выпало завершить спортивную программу XXIX Олимпийских Игр. В финале опытные французы обыграли со счетом 28:23 команду Исландии, выход которой в финал и без того был сюрпризом для специалистов. Для Исландии это вообще единственная медаль на Олимпиаде.

Бронзовые медали достались испанцам. В матче за третье место они победили хорватов 35:29.

Золото гандболистов стало для сборной Франции седьмым за Игры. В медальном зачете французы, имея больше серебряных медалей - 16 - обошли Украину, у которой тоже 7 золотых медалей, но только 5 серебряных, и вышли на десятое место в неофициальном медальном зачете.

Украина - одиннадцатая. Еще обиднее голландцам, у которых поровну с Украиной и золотых, и серебряных медалей, но меньше бронзы: 4 против 15.