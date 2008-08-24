На Олимпиаде - последние бои боксеров

*** Китайский боксер Шимин Цзоу, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, стал чемпионом Олимпиады-2008. В финальном поединке Шимин Цзоу взял верх над монголом Средамбой Пуревдорджем, получившем травму. Бронзовые награды в этой весовой категории получили ирландец Пэдди Барнс и кубинец Ямпьер Джи Эрнандес.

*** В весовой категории до 54 килограммов олимпийское золото выиграл монгол Бадар-Ууган Энхбат. В финальном поединке он победил по очкам кубинца Янкеля Леона Аларкона. Бронзовыми призерами в этой категории стали молдаванин Вячеслав Гоян и мавританец Бруно Жули.

*** Российский боксер Алексей Тищенко, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, стал олимпийским чемпионом. В финале Игр-2008 Тищенко победил по очкам француза Дауда Соу. Бронзовые медали завоевали армянин Грачик Джавахян (6-я медаль у олимпийской сборной Армении, и все - бронза) в и кубинец Йорденис Угас.

*** В весовой категории до 69 килограммов олимпийское золото выиграл казахский боксер Бахыт Сарсекбаев, победив кубинца Карлоса Банто-Суареса. Бронзовыми призерами в этой категории стали кореец Ким Джанджо и китаец Силаму Ханати.

*** Китайский боксер Цзян Сяопин стал чемпионом Олимпиады в весе до 81 килограмма. В финальном бою он победил ирландца Кенни Игана. Бронза - у Еркебулана Шиналиева (Казахстан) и Тони Джеффриса (Великобритания).

*** Итальянский боксер Роберто Каммарелле, выступающий в весовой категории свыше 91 килограмма, стал чемпионом Олимпиады-2008. В финале Каммарелле нокаутировал в четвертом раунде китайца Чжан Чжилэя – того самого, на бой с которым не смог выйти из-за травмы украинец Вячеслав Глазков. Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали Глазков и британец Дэвид Прайс.

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру