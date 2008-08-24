Сборная США по баскетболу выиграла Олимпиаду-2008

Мужская сборная США по баскетболу выиграла золото Олимпийских игр. В финале американцы обыграли команду Испании со счетом 117:107 (38:31, 31:30, 22:21, 26:25). В решающем матче обе команды продемонстрировали высокую точность бросков с дальней дистанции. Испанцы реализовали 8 из 17, а США - 13 из 28 трехочковых бросков.

Третье место в баскетбольном турнире Олимпиады-2008 заняла Аргентина. В поединке за бронзу аргентинцы взяли верх над сборной Литвы со счетом 87:75.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру