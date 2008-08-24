Мужской марафон Олимпиады - полностью за Африкой

*** Кениец Самюэль Ванджиру выиграл марафонский забег, завоевав первую золотую медаль для своей страны в этой дисциплине, передает агентство France Presse.

21-летний бегун преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут и 32 секунды, установив олимпийский рекорд, который держался 24 года.

Серебряная медаль - у спортсмена из Марокко, двукратного чемпиона мира Джавада Гариба (2:07:16)секунд. Бронза у бегуна из Эфиопии Тсегея Кебеде (2:10:00).

Василий Матвийчук, представлявший Украину, пришел 27-м (2:17:50). Александр Кузин и Александр Ситковский - среди тех 22 марафонцев, которые не закончили дистанцию.