Олимпийский турнир по художественной гимнастике выиграла Россия
09:12, 24 августа 2008Спорт
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За ними - Китай и Белоруссия
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали Олимпиады-2008 в командных упражнениях. Чемпионками стали Елена Посевина, Дарья Шкурихина, Татьяна Горбунова, Наталья Зуева, Анна Гавриленко и Маргарита Алийчук. Второе место заняла команда Китая, а третье - Белоруссии. Баллы украинской команды - 31.100 - принесли ей восьмое место.
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