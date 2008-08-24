Олимпийский турнир по художественной гимнастике выиграла Россия

За ними - Китай и Белоруссия

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали Олимпиады-2008 в командных упражнениях. Чемпионками стали Елена Посевина, Дарья Шкурихина, Татьяна Горбунова, Наталья Зуева, Анна Гавриленко и Маргарита Алийчук. Второе место заняла команда Китая, а третье - Белоруссии. Баллы украинской команды - 31.100 - принесли ей восьмое место.

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