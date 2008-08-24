Последний день Олимпиады: разыгрываются 12 комплектов наград

Начинается 16-й день соревнований

В последний день Олимпийских Игр будут разыграны 12 комплектов наград: 1. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины 2. Художественная гимнастика. Групповые соревнования 3. Волейбол. Мужчины. Бразилия - США, матч за 3-е место Италия - Россия 4. Бокс. Весовая категория до 48 кг. Цу Шимин (Китай) - Сердамба Пуревдорж (Монголия) 5. Бокс. Весовая категория до 54 кг. Янкель Леон-Аларкон (Куба) - Бадар-Ууган Энкхбат (Монголия) 6. Бокс. Весовая категория до 60 кг. Алексей Тищенко (Россия) - Дауда Соу (Франция) 7. Бокс. Весовая категория до 69 кг. Бахтыр Сарсекбаев (Казахстан) - Карлос Банто-Суарес (Куба) 8. Бокс. Весовая категория до 81 кг. Кенни Эган (Ирландия) - Цзян Сяопин (Китай) 9. Бокс. Весовая категория свыше 91 кг. Цзян Цзилей (Китай) - Роберто Каммарелле (Италия) 10. Водное поло. Мужчины. Венгрия - США, матч за 3-е место Черногория - Сербия 11. Гандбол. Мужчины. Франция - Исландия, матч за 3-е место Испания - Хорватия 12. Баскетбол. Мужчины. Испания - США, матч за 3-е место Литва - Аргентина

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