Последний день Олимпиады: разыгрываются 12 комплектов наград
Начинается 16-й день соревнований
В последний день Олимпийских Игр будут разыграны 12 комплектов наград:
1. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины
2. Художественная гимнастика. Групповые соревнования
3. Волейбол. Мужчины. Бразилия - США, матч за 3-е место Италия - Россия
4. Бокс. Весовая категория до 48 кг. Цу Шимин (Китай) - Сердамба Пуревдорж (Монголия)
5. Бокс. Весовая категория до 54 кг. Янкель Леон-Аларкон (Куба) - Бадар-Ууган Энкхбат (Монголия)
6. Бокс. Весовая категория до 60 кг. Алексей Тищенко (Россия) - Дауда Соу (Франция)
7. Бокс. Весовая категория до 69 кг. Бахтыр Сарсекбаев (Казахстан) - Карлос Банто-Суарес (Куба)
8. Бокс. Весовая категория до 81 кг. Кенни Эган (Ирландия) - Цзян Сяопин (Китай)
9. Бокс. Весовая категория свыше 91 кг. Цзян Цзилей (Китай) - Роберто Каммарелле (Италия)
10. Водное поло. Мужчины. Венгрия - США, матч за 3-е место Черногория - Сербия
11. Гандбол. Мужчины. Франция - Исландия, матч за 3-е место Испания - Хорватия
12. Баскетбол. Мужчины. Испания - США, матч за 3-е место Литва - Аргентина