Президент МОК назвал причины успеха Китая на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге заявил, что китайская сборная имеет преимущество над остальными командами, выступающими на Играх в Пекине, благодаря демографическому фактору и экономическому развитию. Он также отметил, что еще до начала соревнований был уверен в успешном выступлении китайской сборной на домашней Олимпиаде, сообщает AFP.

По словам Рогге, нация, численность которой составляет более миллиарда человек, имеет возможность выбирать олимпийцев из большого числа спортсменов. Кроме того, Рогге отметил, что развитие экономики Китая позволяет властям осуществлять финансирование спортивных учреждений и развивать олимпийское движение в стране.

Лента.ру