Результаты 2-го тура английской Премьер-лиги

"Ливерпуль" еле выкрутился

Сыграны семь матчей 2-го тура английской Премьер-лиги: Блэкберн - Халл Сити 1:1 (Робертс 38 - Гарсиа 39) Ливерпуль - Миддлсбро 2:1 (Погатец 86 автогол, Джеррард 90 - Мидо 69) Ньюкасл - Болтон 1:0 (Оуэн 71) Сток Сити - Астон Вилла 3:2 (Лоуренс 30 пен., Фаллер 80, Сидибе 90 - Кэрью 62, Лорсен 83) Тоттенхэм - Сандерленд 1:2 (Дженас 73 - Ричардсон 55, Сиссе 82) Вест Бромвич - Эвертон 1:2 (Беднар 89 пен. - Осман 65, Якубу 76) Фулхэм - Арсенал 1:0 (Хангеленд 20) Завтра играют Виган - Челси и Манчестер Сити - Вест Хэм. Послезавтра: Портсмут - МЮ.

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