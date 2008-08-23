Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

В моду войдут дальние удары...

Завершились матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу. Карпаты - Днепр 0:0 Кривбасс - ФК Харьков 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48) Ворскла - Шахтер 1:0 (Кравченко 4) Черноморец - Заря 1:3 (Косырин - Скоба 25, Джихани 32, 45) Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гиоане 79) Напомним, что вчера Металлист выиграл у Ильичевца 2:0 (Эдмар 27, Жажа 58) Завтра будут сыграны матчи Металлург Д - Таврия и Металлург З - ФК Львов.

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