Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:48, 23 августа 2008Спорт
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В моду войдут дальние удары...
Завершились матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Карпаты - Днепр 0:0
Кривбасс - ФК Харьков 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48)
Ворскла - Шахтер 1:0 (Кравченко 4)
Черноморец - Заря 1:3 (Косырин - Скоба 25, Джихани 32, 45)
Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гиоане 79)
Напомним, что вчера Металлист выиграл у Ильичевца 2:0 (Эдмар 27, Жажа 58)
Завтра будут сыграны матчи Металлург Д - Таврия и Металлург З - ФК Львов.
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