Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:48, 23 августа 2008
Спорт
2592

В моду войдут дальние удары...

Завершились матчи 6-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Карпаты - Днепр 0:0

Кривбасс - ФК Харьков 1:1 (Бартулович 8 - Батиста 48)

Ворскла - Шахтер 1:0 (Кравченко 4)

Черноморец - Заря 1:3 (Косырин - Скоба 25, Джихани 32, 45)

Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гиоане 79)

Напомним, что вчера Металлист выиграл у Ильичевца 2:0 (Эдмар 27, Жажа 58)

Завтра будут сыграны матчи Металлург Д - Таврия и Металлург З - ФК Львов.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter