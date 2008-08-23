На Олимпиаде в Пекине тэквондист напал на судью (фото)

Кубинский тэквондист Анхель Матос, участвовавший в олимпийском турнире, получил пожизненную дисквалификацию за удар ногой в лицо рефери. Инцидент произошел после поединка за третье место в категории свыше 80 килограммов, в ходе которого рефери Шакир Шелбат дисквалифицировал Матоса, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

В середине третьего раунда боя с казахом Арманом Чилмановым при счете 3:2 в свою пользу кубинец получил травму и попросил медицинской помощи. По правилам тэквандо, спортсмены могут брать минутный перерыв, и когда через 60 секунд Матос не возобновил поединок, рефери объявил победителем Чилманова.

После этого кубинец сначала толкнул одного из боковых судей, а затем нанес удар ногой в голову Шелбату, разбив рефери губу. Затем Матос плюнул на ковер и был выдворен из зала. Тренер кубинца Леудус Гонсалес заявил, что результат матча был предопределен, и рассказал, что Чилманов перед боем предлагал Матосу деньги.

Всемирная федерация тэквондо (WTF) уже приняла решение о пожизненной дисквалификации Матоса. Отметим, что на Олимпиаде 2000 года в Сиднее кубинец завоевал золотую медаль.