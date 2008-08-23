Итоги 15-го дня Олимпиады
Украина снова в десятке
За пятнадцать дней соревнований разыграно 290 комплектов наград:
1. Китай - 96 медалей, за день +7 (49 золотых, 19 серебряных, 28 бронзовых; вчера было 47-17-25)
2. США - 107 +5 (34-37-36; 31-36-35)
3. Россия 69 +12 (21-21-27; 17-18-22)
4. Великобритания 47 +3 (19-13-15; 18-13-13)
5. Германия 41 +5 (16-10-15; 14-9-13)
6. Австралия - 46 +4 (14-15-17; 12-14-16)
7. Южная Корея - 31 +3 (13-10-8; 11-10-7)
8. Япония - 25 (9-6-10) - без изменений
9. Италия - 27 +2 (7-10-10; 7-8-10)
10. УКРАИНА 27 +6 (7-5-15; 5-4-12)11. Нидерланды 16 (7-5-4) - б.и.
12. Франция 38 +4 (6-15-17; 5-13-16)
13. Ямайка 11 +1 (6-3-2; 6-3-1)
14. Испания 16 +4 (5-9-2; 4-6-2)
15. Беларусь 18 +2 (4-5-9; 4-4-8)
16. Кения 13 +5 (4-5-4; 2-4-2)
17. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.
18. Эфиопия 6 +1 (4-1-1; 3-1-1)
19. Канада 18 +1 (3-9-6; 3-8-6)
20. Польша 10 +2 (3-6-1; 3-4-1)
21. Норвегия 10 +3 (3-5-2; 1-4-2)
22. Бразилия 14 +2 (3-3-8; 2-3-7)
23. Чехия 6 (3-3-0) - б.и.
24. Словакия 6 (3-2-1) - б.и.
25. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.
26. Грузия 6 (3-0-3) - б.и.
27. Куба 22 +3 (2-9-11; 2-6-11)
28. Венгрия 9 +1 (2-5-2; 1-5-2)
29. Дания 7 (2-2-3) - б.и.
30. Таиланд 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)
31. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.
32. Швейцария 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)
33. Аргентина 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)
34. Мексика 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)
35. Казахстан 12 +1 (1-4-7; 1-4-6)
36. Турция 8 (1-4-3) - б.и.
37. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.
38. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.и.
39. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.и.
40. Словения 5 (1-2-2) - б.и.
41-42. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.
41-42. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.
43. Финляндия 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)
44. Латвия 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)
45-49. Бельгия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
45-49. Доминиканская Р. 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)
45-49. Португалия 2 (1-1-0) - б.и.
45-49. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.
45-49. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.
50. Индия 3 (1-0-2) - б.и.
51. Иран 2 (1-0-1) - б.и.
52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.
52-55. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.
56. Швеция 5 (0-4-1) - б.и.
57-58. Хорватия 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)
57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.и.
59. Греция 4 +1 (0-2-2; 0-1-2)
60. Тринидад и Тобаго 2 (0-2-0) - б.и.
61. Нигерия 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)
62. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.
По серебру и бронзе - Багамы (+ серебро), Таджикистан, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)
По одному серебру - Судан (+1), ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Вьетнам (все - б.и.)
Шесть бронз - Армения (б.и.)
Четыре бронзы - Тайвань (б.и.)
Две бронзы - Ирландия (б.и.)
По одной бронзе - Молдова, Маврикий, Израиль, Венесуэла, Афганистан, Марокко, Египет, Того (все - б.и.)