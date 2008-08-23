Итоги 15-го дня Олимпиады

За пятнадцать дней соревнований разыграно 290 комплектов наград:

1. Китай - 96 медалей, за день +7 (49 золотых, 19 серебряных, 28 бронзовых; вчера было 47-17-25)

2. США - 107 +5 (34-37-36; 31-36-35)

3. Россия 69 +12 (21-21-27; 17-18-22)

4. Великобритания 47 +3 (19-13-15; 18-13-13)

5. Германия 41 +5 (16-10-15; 14-9-13)

6. Австралия - 46 +4 (14-15-17; 12-14-16)

7. Южная Корея - 31 +3 (13-10-8; 11-10-7)

8. Япония - 25 (9-6-10) - без изменений

9. Италия - 27 +2 (7-10-10; 7-8-10)

10. УКРАИНА 27 +6 (7-5-15; 5-4-12) 11. Нидерланды 16 (7-5-4) - б.и.

12. Франция 38 +4 (6-15-17; 5-13-16)

13. Ямайка 11 +1 (6-3-2; 6-3-1)

14. Испания 16 +4 (5-9-2; 4-6-2)

15. Беларусь 18 +2 (4-5-9; 4-4-8)

16. Кения 13 +5 (4-5-4; 2-4-2)

17. Румыния 8 (4-1-3) - б.и.

18. Эфиопия 6 +1 (4-1-1; 3-1-1)

19. Канада 18 +1 (3-9-6; 3-8-6)

20. Польша 10 +2 (3-6-1; 3-4-1)

21. Норвегия 10 +3 (3-5-2; 1-4-2)

22. Бразилия 14 +2 (3-3-8; 2-3-7)

23. Чехия 6 (3-3-0) - б.и.

24. Словакия 6 (3-2-1) - б.и.

25. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.

26. Грузия 6 (3-0-3) - б.и.

27. Куба 22 +3 (2-9-11; 2-6-11)

28. Венгрия 9 +1 (2-5-2; 1-5-2)

29. Дания 7 (2-2-3) - б.и.

30. Таиланд 4 +2 (2-2-0; 1-1-0)

31. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

32. Швейцария 6 +1 (2-0-4; 2-0-3)

33. Аргентина 5 +1 (2-0-3; 1-0-3)

34. Мексика 3 +1 (2-0-1; 1-0-1)

35. Казахстан 12 +1 (1-4-7; 1-4-6)

36. Турция 8 (1-4-3) - б.и.

37. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

38. Азербайджан 7 (1-2-4) - б.и.

39. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.и.

40. Словения 5 (1-2-2) - б.и.

41-42. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.

41-42. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

43. Финляндия 4 +1 (1-1-2; 1-1-1)

44. Латвия 3 +1 (1-1-1; 1-0-1)

45-49. Бельгия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

45-49. Доминиканская Р. 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

45-49. Португалия 2 (1-1-0) - б.и.

45-49. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.

45-49. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

50. Индия 3 (1-0-2) - б.и.

51. Иран 2 (1-0-1) - б.и.

52-55. Панама 1 (1-0-0) - б.и.

52-55. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.

52-55. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

52-55. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

56. Швеция 5 (0-4-1) - б.и.

57-58. Хорватия 5 +1 (0-2-3; 0-1-3)

57-58. Литва 5 (0-2-3) - б.и.

59. Греция 4 +1 (0-2-2; 0-1-2)

60. Тринидад и Тобаго 2 (0-2-0) - б.и.

61. Нигерия 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)

62. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Багамы (+ серебро), Таджикистан, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Судан (+1), ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Вьетнам (все - б.и.)

Шесть бронз - Армения (б.и.)

Четыре бронзы - Тайвань (б.и.)

Две бронзы - Ирландия (б.и.)

По одной бронзе - Молдова, Маврикий, Израиль, Венесуэла, Афганистан, Марокко, Египет, Того (все - б.и.)