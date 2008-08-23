Завершились соревнования Олимпиады в игровых видах спорта

Завершились сегодняшние матчи в игровых видах спорта

*** Сборная Южной Кореи по бейсболу завоевала золото. В финале южнокорейские бейсболисты обыграли кубинцев со счетом 3:2. Бронзовые награды достались американцам, которые в матче за третье место одержали победу над японцами со счетом 8:4.

*** Мужская сборная Германии по хоккею на траве выиграла золотые награды Олимпиады. В финальной встрече немцы одержали победу над спортсменами из Испании со счетом 1:0. В матче за бронзу встречались голландские хоккеисты и спортсмены из Австралии. Бронза досталась сборной Австралии, которая обыграла голландцев со счетом 6:2.

*** Женская сборная Бразилии по волейболу выиграла Олимпиаду-2008. В финале бразильянки в четырех сетах победили сборную США. Итоговый счет - 25:15, 18:25, 25:13, 25:21. Самой результативной в составе бразильской команды стала Шейла Кастро, которая принесла своей сборной 16 очков в атаке и три очка - на блоке.

Бронзовые медали завоевала сборная Китая. В матче за третье место китаянки обыграли команду Кубы в четырех сетах (25:16, 21:25, 25:13, 25:20).

*** Финальный матч Олимпиады-2008 между командами США и Австралии завершился победой американок 92:65. Женская сборная России по баскетболу выиграла бронзовые награды пекинской Олимпиады. В матче за третье место россиянки одержали победу над командой Китая (91:84).

*** Напомним, что ранее сегодня чемпионками в гандболе стали норвежки, в футболе - аргентинцы.

Завтра состоятся финальные матчи и матчи за третье место в:

- баскетболе (Испания - США, Литва - Аргентина);

- гандболе (Франция - Исландия, Испания - Хорватия);

- волейболе (Бразилия - США, Италия - Россия);

- водном поло (Венгрия - США, Черногория - Сербия).

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру