Легкоатлеты завершают Олимпиаду

*** Кениец Вильфред Бунгеи выиграл золотую медаль в беге на 800 метров. Бунгеи принес своей стране третье золото Олимпиады. Серебряную медаль завоевал суданец Исмаил Ахмед Исмаил. Третье место занял соотечественник Бунгеи Альфред Кирва Йего.

*** Олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров стала кенийка Нэнси Джебет Лангат. Она преодолела дистанцию за 4 минуты и 0,23 секунды. Две украинские бегуньи попали в число призеров: Ирина Лещинская заняла второе место, а Наталья Тобиас пришла к финишу третьей.

*** Норвежский легкоатлет Андреас Тордкильсен выиграл золото в соревнованиях по метанию копья, установив в четвертой попытке олимпийский рекорд - 90,57 метра. Серебряным медалистом стал латвийский спортсмен Айнарс Ковальс, послав снаряд на 86,64 метра. Бронза досталась финну Теро Питкамяки.

*** Эфиопский стайер Кенениса Бекеле выиграл золото на дистанции 5000 метров. В финальном забеге Бекеле установил олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 12 минут и 57,82 секунды. Прежний олимпийский рекорд (13 минут и 5,59 секунды) марокканца Саида Ауита держался с 1984 года.

Серебряную медаль выиграл кениец Элиуд Кипчоге. Его соотечественник Эдвин Черуйот Сои завоевал бронзу.

*** Золотые медали в женской эстафете 4x400 метров достались сборной США в составе Мэри Вайнберг, Эллисон Феликс, Моник Хендерсон и Сани Ричардс. Женская сборная России, уступив на последнем этапе 0,28 секунды, завоевала серебро.

Бронзовые медали достались сборной Ямайки, которая отстала почти на две секунды.

*** Первыми в эстафете 4х400 метров финишировали американцы. Лашон Меррит, Анджело Тэйлор, Дэвид Нэвилл и Джереми Уоринер установили олимпийский рекорд (2 минуты 55,39 секунды). Второе место заняли багамские бегуны, опередив россиян на три сотых секунды. Российские легкоатлеты выиграли бронзовые медали

*** Золотую медаль в прыжках в высоту завоевала бельгийская спортсменка Тиа Эллебо. Бланка Власич из Хорватии заняла второе место. Обе прыгуньи показали результат 2,05 метра, но Эллебо гарантировала себе первое место благодаря меньшему числу попыток. Россиянка Анна Чичерова завоевала бронзовую медаль с результатом 2,03 метра. Украинка Вита Паламар с 1,99 м стала пятой.

Всего в легкой атлетике за Олимпиаду разыграно уже 46 медалей. Последний победитель определится завтра в мужском марафоне.

С использованием материалов олимпийского проекта Ленты.ру