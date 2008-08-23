Еще две медали Украине приносят Ирина Лещинская и Наталья Тобиас

15:04, 23 августа 2008
Спорт
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Правда, золото поедет в Кению

Две украинские бегуньи попали в число призеров XXIX Олимпийских игр.

Ирина Лещинская заняла второе место в беге на 1500 метров, а Наталья Тобиас пришла к финишу третьей.

Ирина Лещинская и Наталья Тобиас

А олимпийской чемпионкой стала кенийка Нэнси Джебет Лангат. Она преодолела дистанцию за 4 минуты и 0,23 секунды (у украинок 4:01,63 и 4:01,78).

 

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