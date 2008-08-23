Еще две медали Украине приносят Ирина Лещинская и Наталья Тобиас

Две украинские бегуньи попали в число призеров XXIX Олимпийских игр.

Ирина Лещинская заняла второе место в беге на 1500 метров, а Наталья Тобиас пришла к финишу третьей.

А олимпийской чемпионкой стала кенийка Нэнси Джебет Лангат. Она преодолела дистанцию за 4 минуты и 0,23 секунды (у украинок 4:01,63 и 4:01,78).