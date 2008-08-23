На Олимпиаде завершились соревнования по гребле

*** Российский каноист-одиночник Максим Опалев стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров (1 минута 47,140 секунды). Второе место занял испанский спортсмен Давид Кал (1:48.397), а бронза досталась украинцу Юрию Чебану (1:48.766).

*** Украинская спортсменка Инна Осипенко-Радомская выиграла заезд на байдарках-одиночках 500 метров. Всего на 0,004 (!) секунды она опередила итальянку Йозефу Идем и на 0,349 секунды - представительницу Германии Катрину Вагнер-Августин.

*** Места в заездах на байдарке-одиночке среди мужчин разделили Кен Уоллес с результатом 1 минута 37,252 секунды (Австралия), Адам ван Койверден (Канада, 1:37.630) и Тим Брабантс (Великобритания, 1:37.671).

*** Мужские соревнования на байдарках-двойках завершились победой испанцев Саула Кравиотто и Карлоса Переса (1 минута 28,736 секунды). Немцы Рональд Раухе, Тим Вискоттер пришли к финишу вторыми через 0,91 секунды, а бронзовые награды достались белорусам Роману Петрушенко и Вадиму Махневу.

*** В гонке на каноэ-двойке на дистанции 500 метров первое место занял дуэт из Китая Гуан Лянь Мень и Вэн Джун Янь (1 минута 41,025 секунды). Россияне Сергей Улегин и Александр Костоглод через четверть секунды стали серебряными призерами, а бронзовые награды почти через секунду достались немцам Кристиану Гилле и Томашу Вилензеку.

Украинский дуэт Сергей Безуглый и Максим Прокопенко отстали от чемпиона на 3 с лишним секунды - на Олимпиаде этого достаточно только для 8-го места.

*** Каталин Ковач и Наташа Янич из Венгрии выиграли золотые медали в гребле на байдарке-двойке (1 минута 41,308 секунды). Серебро завоевали польские спортсменки Беата Миколайчик и Анета Конечна, которые пришли к финишу на 0,78 секунды позже чемпионов и на 0,036 секунды раньше француженок Мари Деляттр и Анны-Лауры Вьярд.