На Олимпиаде завершились соревнования в маунтинбайтинге и синхрон. плавании

*** Золото Олимпиады-2008 в соревнованиях по маунтинбайку получила спортсменка из Германии Сабина Шпитц. Серебро досталось Майе Влощовской из Польши. Россиянка Ирина Калентьева завоевала бронзовую медаль.

*** Французские велогонщики Жюльен Абсалон и Жан-Кристоф Перо выиграли золотую и серебряную медали Олимпиады-2008 в дисциплине маунтинбайк. Абсалон преодолел восемь кругов дистанции за 1 час, 55,59 секунды, а Перо отстал от победителя более чем на минуту. Третьим стал швейцарец Нино Шуртер.

*** Сборная России по синхронному плаванию выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в групповых соревнованиях. Результат россиянок - 99,5 балла, то есть всего на 0,5 балла меньше максимально возможного.

Олимпийскими чемпионками стали Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Мария Громова, Наталия Ищенко, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела, Светлана Ромашина, Анна Шорина и Елена Овчинникова.

Второе место заняла команда Испании, бронза досталась сборной Китая.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру