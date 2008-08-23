Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 32 комплекта наград

Начинается 15-й день соревнований

На 15-й день Олимпийских Игр будут разыграны 32 комплекта наград: 1. Футбол. Мужчины. Нигерия - Аргентина 2. Гандбол. Женщины. Россия - Норвегия, за 3-е место Ю.Корея - Венгрия 3. Бейсбол. Ю.Корея - Куба, за 3-е место Япония - США 4. Волейбол. Женщины. США - Бразилия, за 3-е место Куба - Китай 5. Хоккей на траве. Мужчины. Германия - Испания, за 3-е место Нидерланды - Австралия 6. Баскетбол. Женщины. США - Австралия , за 3-е место Китай - Россия 7. Настольный теннис. Личный зачет. Мужчины 8. Маунтинбайк. Женщины 9. Маунтинбайк. Мужчины 10. Гребля. Байдарка-одиночка. 500 м. Мужчины 11. Гребля. Каноэ-одиночка. 500 м. Мужчины 12. Гребля. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины 13. Гребля. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины 14. Гребля. Каноэ-двойка. 500 м. Мужчины 15. Гребля. Байдарка-двойка. 500 м. Женщины 16. Бокс. Весовая категория до 51 кг. С.Джонгджохор (Таиланд) - А.Лаффита Фернандес (Куба) 17. Бокс. Весовая категория до 57 кг. В.Ломаченко (Украина) - Х. Джелхир (Франция) 18. Бокс. Весовая категория до 64 кг. Ф.Диас (Доминика) - М.Бунджамнонг (Таиланд) 19. Бокс. Весовая категория до 75 кг. Э.Корреа-Байо (Куба) - Дж.Дигейл (Великобритания) 20. Бокс. Весовая категория до 91 кг. Р.Чахкиев (Россия) - К. Руссо (Италия) 21. Таэквондо. Весовая категория свыше 67 кг. Женщины 22. Таэквондо. Весовая категория свыше 80 кг. Мужчины 23. Художественная гимнастика. Личное первенство 24. Синхронное плавание. Группы. Свободная программа 25. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м 26. Легкая атлетика. Копье. Мужчины 27. Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины 28. Легкая атлетика. 800 м. Мужчины 29. Легкая атлетика. 1500 м. Женщины 30. Легкая атлетика. 5000 м. Мужчины 31. Легкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Мужчины 32. Легкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Женщины

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