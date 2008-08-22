Итоги 14-го дня Олимпиады

За четырнадцать дней соревнований разыграно 258 комплектов наград:

1. Китай - 89 медалей, за день +6 (47 золотых, 17 серебряных, 25 бронзовых; вчера было 46-15-22)

2. США - 102 +8 (31-36-35; 29-34-31)

3. Великобритания 44 +4 (18-13-13; 17-12-11)

4. Россия 57 +6 (17-18-22; 16-16-19)

5. Германия 36 +5 (14-9-13; 11-8-12)

6. Австралия - 42 +4 (12-14-16; 11-13-14)

7. Южная Корея - 28 +2 (11-10-7; 10-10-6)

8. Япония - 25 +1 (9-6-10; 9-6-9)

9. Италия - 25 +4 (7-8-10; 6-7-8)

10. Нидерланды 16 +1 (7-5-4; 6-5-4)

11. Ямайка 10 +1 (6-3-1; 5-3-1)

12. Франция 34 +4 (5-13-16; 4-12-14)

13. УКРАИНА 21 +3 -1 (5-4-12; 5-5-9) 14. Испания 12 +1 (4-6-2; 4-5-2)

15. Беларусь 16 +3 (4-4-8; 2-3-8)

16. Румыния 8 (4-1-3) - без изменений

17. Канада 17 +3 (3-8-6; 2-7-5)

18. Польша 8 (3-4-1) - б.и.

19. Чехия 6 (3-3-0)

20. Словакия 6 +1 (3-2-1; 3-1-1)

21. Новая Зеландия 9 (3-1-5) - б.и.

22. Эфиопия 5 +2 (3-1-1; 2-1-0)

23. Грузия 6 (3-0-3) - б.и.

24. Куба 19 +5 (2-6-11; 2-6-6)

25. Кения 8 (2-4-2) - б.и.

26. Бразилия 12 +4 (2-3-7; 1-2-5)

27. Дания 7 +1 (2-2-3; 2-1-3)

28. КНДР 6 (2-1-3) - б.и.

29. Швейцария 5 (2-0-3) - б.и.

30. Венгрия 8 +3 (1-5-2; 0-4-1)

31. Казахстан 11 +1 (1-4-6; 1-4-5)

32. Турция 8 +2 (1-4-3; 1-3-2)

33. Норвегия 7 +1 (1-4-2; 1-3-2)

34. Зимбабве 4 (1-3-0) - б.и.

35. Азербайджан 7 +1 (1-2-4; 1-2-3)

36. Узбекистан 6 (1-2-3) - б.и.

37. Словения 5 (1-2-2) - б.и.

38-39. Болгария 5 (1-1-3) - б.и.

38-39. Индонезия 5 (1-1-3) - б.и.

40. Финляндия 3 (1-1-1) - б.и.

41-44. Португалия 2 +1 (1-1-0; 0-1-0)

41-44. Таиланд 2 (1-1-0) - б.и.

41-44. Эстония 2 (1-1-0) - б.и.

41-44. Монголия 2 (1-1-0) - б.и.

45. Аргентина 4 +1 (1-0-3; 1-0-2)

46. Индия 3 +1 (1-0-2; 1-0-1)

47-49. Латвия 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

47-49. Иран 2 +1 (1-0-1; 0-0-1)

47-49. Мексика 2 (1-0-1) - б.и.

50-53. Панама 1 (1-0-0) - б.и.

50-53. Бахрейн 1 (1-0-0) - б.и.

50-53. Камерун 1 (1-0-0) - б.и.

50-53. Тунис 1 (1-0-0) - б.и.

54. Швеция 5 +1 (0-4-1; 0-3-1)

55. Литва 5 (0-2-3) - б.и.

56. Тринидад и Тобаго 2 +1 (0-2-0; 0-1-0)

57. Хорватия 4 +1 (0-1-3; 0-1-2)

58-59. Греция 3 (0-1-2) - б.и.

58-59. Австрия 3 (0-1-2) - б.и.

По серебру и бронзе - Таджикистан, Алжир, Киргизия, Колумбия, Сербия (все - б.и.)

По одному серебру - Бельгия (+1), Доминиканская Республика, ЮАР, Чили, Малайзия, Сингапур, Эквадор, Вьетнам (все - б.и.)

Шесть бронз - Армения (+1)

Четыре бронзы - Тайвань (+1)

По две бронзы - Ирландия (+2), Нигерия (+2)

По одной бронзе - Молдова (+1), Маврикий (+1) Багамы, Израиль, Венесуэла, Афганистан, Марокко, Египет, Того (все - б.и.)