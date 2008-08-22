На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования по легкой атлетике.

*** Бразильская легкоатлетка Мауррен Иге Магги выиграла золотую медаль Олимпиады в прыжках в длину с результатом 7 метров 4 сантиметра. Россиянка Татьяна Лебедева стала серебряным призером, уступив чемпионке один сантиметр. Бронзовая награда досталась нигерийской легкоатлетке Блессинг Окагбаре (6,91).

*** Женская сборная России завоевала золотые медали в легкоатлетической эстафете 4х100 метров. Главным претендентом на победу считалась команда Ямайки, но бегуньи этой страны выронили палочку. После этого россиянки захватили лидерство и финишировали первыми с результатом 42,31 секунды. Олимпийскими чемпионками стали Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина и Юлия Чермошанская. На последнем этапе с Чермошанской боролась бельгийка Ким Гевар, но сборная Бельгии осталась второй. Бронзовые медали выиграла команда Нигерии.

*** Эфиопская легкоатлетка Тирунеш Дибаба стала олимпийской чемпионкой в беге на пять тысяч метров. Она выиграла вторую золотую награду Игр-2008. Второй финишировала спортсменка из Турции Элван Абейлегессе. Бронзовая медаль досталась соотечественнице Дибабы Месерет Дефар.

*** Американский легкоатлет Брайан Клей стал олимпийским чемпионом в десятиборье. Это золото стало для сборной США 31-м на Олимпиаде-2008. Второе место занял белорус Андрей Кравченко, а бронзовая медаль досталась кубинцу Леонелю Суаресу. Украинец Алексей Касьянов в последнем забеге на 1500 м был вторым с результатом 4 минуты, 28,94 секунды, однако набранных в итоге 8238 очков хватило только на 7-е место.

*** Ямайский спринтер Усейн Болт выиграл третью золотую медаль Олимпиады-2008 в составе эстафетной команды 4х100 метров. На втором месте команда Тринидада и Тобаго, на третьем - Японии.

Ямайская сборная выиграла забег с новым мировым рекордом - 37,10 секунды. Ранее Болт установил рекорды на дистанциях 100 и 200 метров.

*** Золотая медаль Олимпиады-2008 в прыжках с шестом досталась австралийцу Стиву Хукеру, который с третьей попытки взял 5 метров 90 сантиметров. Россиянин Евгений Лукьяненко стал серебряным призером (5,85 м). Бронзовую награду выиграл украинский легкоатлет Денис Юрченко (5,83 м).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру