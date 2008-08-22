На Олимпиаде завершились соревнования по легкой атлетике

17:34, 22 августа 2008
Спорт
910

Бразилия, Россия, Эфиопия, США, Ямайка

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования по легкой атлетике.

*** Бразильская легкоатлетка Мауррен Иге Магги выиграла золотую медаль Олимпиады в прыжках в длину с результатом 7 метров 4 сантиметра. Россиянка Татьяна Лебедева стала серебряным призером, уступив чемпионке один сантиметр. Бронзовая награда досталась нигерийской легкоатлетке Блессинг Окагбаре (6,91).

*** Женская сборная России завоевала золотые медали в легкоатлетической эстафете 4х100 метров. Главным претендентом на победу считалась команда Ямайки, но бегуньи этой страны выронили палочку. После этого россиянки захватили лидерство и финишировали первыми с результатом 42,31 секунды. Олимпийскими чемпионками стали Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина и Юлия Чермошанская. На последнем этапе с Чермошанской боролась бельгийка Ким Гевар, но сборная Бельгии осталась второй. Бронзовые медали выиграла команда Нигерии.

*** Эфиопская легкоатлетка Тирунеш Дибаба стала олимпийской чемпионкой в беге на пять тысяч метров. Она выиграла вторую золотую награду Игр-2008. Второй финишировала спортсменка из Турции Элван Абейлегессе. Бронзовая медаль досталась соотечественнице Дибабы Месерет Дефар.

*** Американский легкоатлет Брайан Клей стал олимпийским чемпионом в десятиборье. Это золото стало для сборной США 31-м на Олимпиаде-2008. Второе место занял белорус Андрей Кравченко, а бронзовая медаль досталась кубинцу Леонелю Суаресу. Украинец Алексей Касьянов в последнем забеге на 1500 м был вторым с результатом 4 минуты, 28,94 секунды, однако набранных в итоге 8238 очков хватило только на 7-е место.

*** Ямайский спринтер Усейн Болт выиграл третью золотую медаль Олимпиады-2008 в составе эстафетной команды 4х100 метров. На втором месте команда Тринидада и Тобаго, на третьем - Японии.

Ямайская сборная выиграла забег с новым мировым рекордом - 37,10 секунды. Ранее Болт установил рекорды на дистанциях 100 и 200 метров.

***  Золотая медаль Олимпиады-2008 в прыжках с шестом досталась австралийцу Стиву Хукеру, который с третьей попытки взял 5 метров 90 сантиметров. Россиянин Евгений Лукьяненко стал серебряным призером (5,85 м). Бронзовую награду выиграл украинский легкоатлет Денис Юрченко (5,83 м).

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter