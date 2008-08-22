ФК Динамо просит фанатов заменить нецензурщину "Червоной рутой"

Руководство ФК "Динамо" обратилось к болельщикам с необычной просьбой, пишет Обком.

В обращении к фанатам команды говорится, в частности, следующее:

«На трибуны, а именно на их самую активную часть - фан-сектор, пришло новое поколение молодых ребят и девушек, со своей культурой поведения и взглядами на поддержку команды. В «арсенале» от года к году набирающего обороты фан-движения появилось оригинальные речевки…, распевание песен «Києве мій», «Червона рута», гимна Украины и многое другого. Вне сомнений, подобное творчество делает честь болельщикам «Динамо».

Как ни хотелось бы об этом говорить, но во время домашних матчей простым зрителям, не привыкшим столь активно голосовыми связками поддерживать «Динамо», бывает стыдно. Не за команду, которая старается на зеленом поле и время от времени радует результатами. А за своих же «коллег», периодически выкрикивающих истерические призывы кого-то «мочить», куда-то «гнать» и другие нецензурные выражения. Сложно понять, на кого рассчитаны эти высказывания, доходят ли они до ушей адресатов и, самое главное, помогают ли динамовцам быстрее бегать и забивать больше мячей. У большинства нормальных зрителей, часть которых ходит на футбол с детьми, от такого словесного потока явно не улучшается настроение.

Дорогие болельщики! В нашем языке есть достаточное количество цензурных слов и выражений, с помощью которых можно передать верность команде и напутствовать ее на новые успехи. Поддержим «Динамо» так, чтобы потом за самих же себя не было стыдно!»