Сколько медалей у китаянок в настольном теннисе? :)

В финале женского турнира Олимпиады-2008 по настольному теннису в одиночном разряде победу одержала китаянка Иньинь Чжан, обыгравшая свою соотечественницу Нань Ван со счетом 4:1. В матче за третье место встречались спортсменки сборной Китая Юэ Го и Цзя Вэй Ли из Сингапура. Бронзовой медалисткой Игр-2008 стала китаянка, одержавшая победу над сингапурской спортсменкой со счетом 4:2.

Напомним, что 17 и 18 августа в парных разрядах среди мужчин и женщин также победили китайские спортсмены. Правда, тогда бронзовые медали достались оба раза корейцам, а серебро - Сингапуру и Германии.

Завтра состоятся соревнования в одиночном разряде среди мужчин.