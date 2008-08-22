На Олимпиаде завершились соревнования по таэквондо

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования по таэквондо

*** Иранский спортсмен Сади Саей, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, стал чемпионом Олимпиады по таэквондо. В финальном поединке он одержал победу над итальянским атлетом Мауро Сармьенто со счетом 6:4. Медаль, которую выиграл Саей, стала первой золотой наградой пекинской Олимпиады для сборной Ирана.

Обладателями бронзовых олимпийских наград стали Стивен Лопес из сборной США и китайский спортсмен Чжу Гуо.

*** Спортсменка из Южной Кореи Хван Ген Сон, выступающая в весовой категории до 67 килограммов, одержала победу над канадкой Карин Сержери в финале олимпийского поединка по таэквондо.

Бронзовые награды Игр-2008 достались француженке Гвэлдис Патиенс Эпанге и Сандре Сарич из Хорватии.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру