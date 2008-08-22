Еще одна олимпийская медаль у Украины
15:34, 22 августа 2008Спорт
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Виктория Терещук завоёвывает бронзу
|Виктория Терещук
После предпоследнего вида программы украинка занимала шестую ступеньку с 4404 очками. Все решал последние вид – кросс на 3000 метров. На своей коронной дистанции Виктория показала второй результат, и получила бронзовую награду Игр XXIX Олимпиады с результатом 5672 балла.
Олимпийской чемпионкой здесь стала немецкая спортсменка Лена Шонеборн, набрав в сумме 5792 очков, «серебро» у пятиборки из Великобритании Хизер Фелл (5752).
|Хизер Фелл, Лена Шонеборн и Виктория Терещук
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку и весь тренерский состав с получением олимпийской медали.
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