Еще одна олимпийская медаль у Украины

Завершились соревнования в современном пятиборье среди женщин. Все мы болели за нашу Викторию Терещук, сообщает сайт украинского Национального олимпийского комитета

После предпоследнего вида программы украинка занимала шестую ступеньку с 4404 очками. Все решал последние вид – кросс на 3000 метров. На своей коронной дистанции Виктория показала второй результат, и получила бронзовую награду Игр XXIX Олимпиады с результатом 5672 балла.

Олимпийской чемпионкой здесь стала немецкая спортсменка Лена Шонеборн, набрав в сумме 5792 очков, «серебро» у пятиборки из Великобритании Хизер Фелл (5752).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку и весь тренерский состав с получением олимпийской медали.