Дисквалифицированная украинская спортсменка рассказала свою правду

Дисквалифицированная на Олимпийских играх украинская спортсменка Людмила БЛОНСКАЯ заявляет, что нарушила кодекс олимпийского движения не сознательно и по независящим от нее обстоятельствам.

Об этом говорится в комментарии Л.БЛОНСКОЙ, переданном УНИАН Национальным олимпийским комитетом Украины.

"Мне как спортсменке сейчас очень сложно говорить. Я решила сделать это заявление, поскольку осознаю, что нарушила правила честной игры, а главное – подвела страну, престиж которой я защищала и ради которой всегда стремилась достигать высоких спортивных результатов", - отметила спортсменка.

По словам Л.БЛОНСКОЙ, она признает свою вину и воспринимает решение Международного олимпийского комитета как справедливое. "Вместе с тем, считаю необходимым сообщить, что кодекс олимпийского движения я нарушила непредвзято, неосознанно и по независящим от меня обстоятельствам. Кроме того, я удивлена неправдивой информацией, которая на протяжении последних дней распространяется в Интернете и СМИ относительно моей частной жизни и семейных отношений", - сказала спортсменка.

В НОК также сообщили, что сегодня уже получили решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Л.БЛОНСКОЙ в соревнованиях по семиборью среди женщин в Играх XXIX Олимпиады, где она заняла 2-е место, за нарушение антидопинговых правил.

В соответствии с этим решением, Л.БЛОНСКАЯ не допускается к другим соревнованиям Олимпийских игр в Пекине. Спортсменка вернула медаль и диплом.

Международный олимпийский комитет обратился в НОК Украины с просьбой проинформировать, соответственно, МОК и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) о решении Исполкома Федерации легкой атлетики Украины, заседание которого по этому вопросу запланировано на 29 августа 2008 года.