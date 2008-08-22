На Олимпиаде завершились соревнования на байдарках и каноэ

На Олимпиаде завершились сегодняшние соревнования на байдарках и каноэ.

*** Британец Тим Брэбантс выиграл золотую медаль в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 1000 метров. Брэбантс прошел дистанцию за три минуты и 26,323 секунды. Для Великобритании золото Брэбантса стало 18-м на Олимпиаде. Второе место занял норвежец Эйрик Вераас Ларсен. Он отстал от Брэбантса на 1,019 секунды. Бронзовым призером стал австралиец Кен Уоллес, “опоздавший” еще на 0,15 секунды..

*** В финальном заезде на каноэ-одиночке на 1000 м Аттила Шандор Вайда из Венгрии стал олимпийским чемпионом с результатом 3 минуты 50.467 секунды. Давид Кал увезет серебро в Испанию (3:52.751), а Томас Холл – в Канаду (3:53.653).

*** Белорусские гребцы выиграли золото в дисциплине каноэ-двойка. Первыми к финишу пришли Андрей и Александр Богдановичи. Кристиан Гилле и Томаш Вилензек из Германии получили серебряные медали, а Дьердь Козманн и Тамаш Киш из Венгрии – бронзовые.

*** В соревновании байдарок-четверок первое место заняли также белорусы Роман Петрушенко, Алексей Абалмасов, Артур Литвинчук и Вадим Махнев. Вторым был словацкий экипаж, отстав на 0,879 секунды, третьим – немецкий, отстав от “серебра” меньше, чем на 0,1 секунды.

*** Первое место в женской гонке на байдарках-четверках на 500 м выиграли немецкие спортсменки Фанни Фишер, Николь Рейнард, Катрин Вагнер-Августин, Конни Васмус. Серебро и бронза - у венгерской и австралийской четвёрок.

*** Мартин Холлштайн и Андреас Иле (Германия) – чемпионы в гребле на байдарке-двойке на 1000 м. Датчане уступили им 1,77 секунды, а итальянцы – 2,95.

Завтра состоятся еще 6 медальных заездов, в трех из которых участвуют украинские спортсмены: каноэ-одиночка на 500 м (Иван Чебан), байдарка-одиночка на 500 м (Инна Остапчук-Радомская), каноэ-двойка на 500 м (Сергей Безуглый и Максим Прокопенко). Сегодня украинских гребцов в финальных заездах не было.