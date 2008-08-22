На Олимпиаде разыграно золото в ходьбе, велогонках и бич-волейболе

В 14-й день Олимпийских Игр разыграны комплекты наград в спортивной ходьбе, велогонках и пляжном волейболе.

*** В спортивной ходьбе на 50 километров олимпийским чемпионом стал Алекс Швейцер из Италии с результатом 3 часа 37 минут и 9 секунд. Джаред Теллент, представляющий Австралию – второй (3:39:27). Бронза у россиянина Дениса Нижегородова (3:40:14).

*** Французские велогонщицы в дисциплине ВМХ Анна-Каролин Шоссон и Летиция ле Коржуль завоевали золотую и серебряную олимпийские медали. У Джил Кинтнер (США) – бронза. Для Франции это пятая золотая медаль, и она обгоняет Украину в медальном зачете.

*** Велогонщик Марис Штромбергс принес сборной Латвии первую золотую медаль Олимпиады, выиграв соревнования в дисциплине ВМХ. Штромбергс выиграл заезд с результатом 36,190 секунды. Серебряную и бронзовую награды завоевали спортсмены из США Майк Дэй и Донни Робинсон.

*** Американцы Филип Далхауссер и Тодд Роджерс стали олимпийскими чемпионами по пляжному волейболу. В финале спортсмены из США одержали победу над бразильцами Фабио Маральяэсом и Марсио Араужо со счетом 23:21, 17:21, 15:4. Бронзовые награды завоевал еще один дуэт из Бразилии Эмануэл Рего/Рикардо Сантос, который в матче за третье место победил грузинскую команду, оба игрока которой, впрочем, тоже бразильцы.

По материалам олимпийского проекта Ленты.ру