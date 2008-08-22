Сегодня на Олимпиаде будет разыгран 21 комплект наград

Начинается 14-й день соревнований

На 14-й день Олимпийских Игр будут разыграны 21 комплект наград: 1. Легкая атлетика. Ходьба 50 км. Мужчины 2. Велоспорт. BMX. Женщины 3. Велоспорт. BMX. Мужчины 4. Пляжный волейбол. Мужчины 5. Гребля. Байдарка-одиночка. 1000 м. Мужчины 6. Гребля. Каноэ-одиночка. 1000 м. Мужчины 7. Гребля. Байдарка-четверка. 500 м. Женщины 8. Гребля. Байдарка-двойка. 1000 м. Мужчины 9. Гребля. Каноэ-двойка. 1000 м. Мужчины 10. Гребля. Байдарка-четверка. 1000 м. Мужчины 11. Пятиборье. Женщины 12. Таэквондо. Весовая категория до 67 кг. Женщины 13. Таэквондо. Весовая категория до 80 кг. Мужчины 14. Хоккей на траве. Женщины 15. Настольный теннис. Личный зачет. Женщины 16. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины 17. Легкая атлетика. Прыжки с шестом. Мужчины 18. Легкая атлетика. 5000 м. Женщины 19. Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Женщины 20. Легкая атлетика. Эстафета 4х100 м. Мужчины 21. Легкая атлетика. Десятиборье

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